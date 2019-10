Minister puster liv i brodrømmene

Erling Lundsgaard er næstformand i foreningen Als-Fyn Broen, og han drømmer om en bro, der binder de to områder sammen. Foto: Mark Bundgaard

I dag tager det omkring halvanden time at komme fra Als til Fyn, men med en bro tværs over det sydfynske øhav mellem de to steder vil den tid blive forkortet til cirka syv minutter.

Det er, hvad Erling Lundsgaard drømmer om. Han er næstformand i en forening, der arbejder for Als-Fyn broen – og hans drøm ser nu ud til at være tættere på at gå i opfyldelse.

For tirsdag bekræftede landets transportminister, Benny Engelbrecht (S), at en bro mellem Als og Fyn bliver et tema, når folketinget næste år skal forhandle om en ny infrastrukturplan.

De ord gør både næstformanden glad og stolt.

- Tænk engang at binde to så store området sammen – det er unikt, og det er en nødvendighed, siger Erling Lundsgaard.

Erling Lundsgaard drømmer om at kunne køre fra Als til Fyn. Foto: Mark Bundgaard

Bro vil binde region sammen

Det er endnu uvist, hvor meget en statslig forundersøgelse vil koste, men tidligere vurderinger har lydt på omkring 20 millioner kroner, og det er ifølge Eric Lundsgaard alle pengene værd.

- En Als-Fyn bro vil betyde rigtig meget for arbejdspladserne på Als og på Fyn. Begge steder har virksomheder og arbejdskraft, som vi hver især kan bruge, siger han.

Transportministerens udmelding vækker også glæde hos Sønderborgs borgmester, Eric Lauritzen (S).

- Jeg er selvfølgelig rigtig godt tilfreds med, at vi har fået en minister, der tager det her med helt op på dagsordenen. Det betyder rigtig meget, for den vil binde den syddanske region sammen og give nogle helt nye muligheder, siger Eric Lauritzen og fortsætter:

- Det er et godt skridt på vejen, men for os er det måske ikke afgørende, om broen står der om otte eller 10 år, men det vigtige er, at vores virksomheder kan se frem til, at den bliver en realitet.

En Als-Fyn bro vil betyde, at man køre fra Als til Fyn på syv minutter. Foto: Mark Bundgaard