Minister tilbyder Miljøstyrelsens støtte til forurening

Miljøministeren tilbyder Region Syddanmark at bruge Miljøstyrelsen i forbindelse med forurening, men hun vil ikke love, at regeringen går ind i sagen.

I dag indførte myndighederne badeforbud ved en 600 meter lang strækning ved Himmark Strand på Nordals. Det sker efter, at det kræftfremkaldende stof vinylklorid er blevet konstateret i vandprøver fra havbunden.

Nu tilbyder miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet, at Region Syddanmark kan trække på Miljøstyrelsen.

- Jeg har tilbudt, at Region Syddanmark kan trække på Miljøstyrelsens mangeårige erfaring i den slags sager, hvis de har brug for det, fordi der udestår jo nu et arbejde i, hvor slemt det egentlig ser ud, siger miljøminister Lea Wermelin.

Oprydning er regionens ansvar

Det er ellers regionens ansvar at rydde op efter jordforurening. Men Danfoss, som blandt andre er skyld i forureningen, har været ude at sige, at de vil hjælpe med oprydningsarbejdet.

Vi skal selvfølgelig også sikre, at vi får mest miljø for pengene. Lea Wermelin, Miljøminister

- Vi er rigtigt kede af det, og derfor har vi et ønske om, at der kommer en løsning så hurtigt som muligt. Vi har tidligere tilkendegivet, at vi vil bidrage til en løsning, og det står vi ved, siger Mikkel Thrane, pressechef hos Danfoss.

Miljøministeren understreger dog, at store generationsforureninger som denne er en prioritet for regeringen at få håndteret. Men hun vil dog ikke love, at staten vil hjælpe med oprydningsarbejdet.

- Det er jo lidt for tidligt at sige, for vi mangler at få undersøgt, hvor slemt det er, inden vi kan begynde at prioritere pengene. For vi skal selvfølgelig også sikre, at vi får mest miljø for pengene. Det er jo også min opgave, når vi ikke kan tage det hele på én gang, siger Lea Wermelin, Miljøminister.