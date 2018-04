Minister vil give millioner til kreative talenter

De kunstneriske talenter skal støttes mere. Det skal en ny indsats som kulturminister har sat i værk sørge for.

Talentkommune



Kommunerne kan søge penge fra en pulje til at forstærke eksisterende talentmiljøer eller til oprettelse af nye.



Læs mere om Kulturministeriets Talentindsats for Kunststarterne her. For at blive en talentkommune, skal man have formuleret en strategi for talentudvikling indenfor flere kunstområder.Kommunerne kan søge penge fra en pulje til at forstærke eksisterende talentmiljøer eller til oprettelse af nye.

Mandag præsenterede Kulturminister Mette Bock (LA) en ny indsats rettet mod kunstneriske talenter. Det skete på Kulturskolen i Esbjerg.

I forbindelse med projektet bliver der afsats 12,5 milioner kroner, der skal gøre Danmark bedre til at opdage og støtte unge kunstnere, så de kan udvikle sig.

Hvis vi skal have rigtig dygtige kunstnere i vores samfund, så skal vi opdage dem meget tidligt. Kulturminister, Mette Bock, Liberal Alliance

- Hvis vi skal have rigtig dygtige kunstnere i vores samfund, så skal vi opdage dem meget tidligt. I mange år har vi været dygtige omkring den musikalske udvikling, hvor vi blandt andet har haft musikskolerne. Men indenfor andre kunstarter som litteratur, billedkunst, design, teater og så videre er det også vigtigt, at vi opdager talenterne, siger Mette Bock.

Indsatsen skal fokuserer på talentmiljøet i hele landet.

Kommuner skal dyrke talenter

Med initiativet introducerer ministeren også en talentkommuneordning, som kommunerne kan søge om at blive en del af. Her har man hentet inspiration fra Team Danmarks eliteidrætskommuner, der støtter unge idrætsudøvere.

- Vi skal ud at finde børnene der, hvor de er, og så skal de håndholdes. For de helt særlige talenter skal bruge rigtig meget tid på at udvikle deres talent, uanset om det er ballet, litteratur eller musik. Vi skal også hjælpe dem med at kunne kombinere det med både at gå skole og have et socialt liv. Det er ikke altid en enkel sag, siger kulturministeren.

Store talenter får ekstra støtte

Til de talenter, som har et stort, internationalt potentiale til at blive en del af eliten i deres fag, bliver der oprettet et karriereprogram. Det indebærer karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til forskellige aktiviteter.

Vi har et meget stort fokus på det kreative område, fordi det er i kraftig udvikling Kulturminister, Mette Bock, Liberal Alliance

- Vi har et meget stort fokus på det kreative område, fordi det er i kraftig udvikling. Det er omkring 10 procent af vores samlede økonomi, som på en eller anden måde tager afsæt i de kreative erhverv. Så det her handler om kultur og kunst, men det handler også om, at der her er mulighed for at skabe arbejdspladser, erhvervsindtægter og internationalt samarbejde, som vil være til gavn for Danmarksiger kulturministeren.