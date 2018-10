Højspændingsmaster Minister vil have udenlandske ekspeter til at se på sagen

Selvom en ny analyse konkluderer, at kun 26 kilometer af en 170 kilometer lang elstrækning langs vestkysten kan lægges i jorden, så vil minister nu have udenlandske eksperters vurdering af sagen.

Budskabet fra energiminister Lars Chr. Lilholt, (V) er, at færrest mulige borgere skal generes mindst muligt med højspændingsmaster 170 kilometer fra Holstebro til den dansk/tyske grænse. Også selvom en helt ny rapport fra Energinet konkluderer at kun omkring 26 kilometer af den 170 kilometer lange strækning kan lægges i jorden, så opgiver ministeren ikke håbet.

Jeg ønsker, at der skal graves så meget i jorden som muligt. Når den eksterne vurdering ligger klar i begyndelsen af november, vil vi i PSO-kredsen se på mulighederne for en mere skånsom løsning. Lars Chr. Lilholt, energiminister, Venstre

- Jeg noterer mig, at Energinet vurderer, at cirka 15 procent af linjeføringen kan lægges i jorden, men at det vil være forbundet med betydelig kompleksitet og risici. Jeg ønsker, at vi får vendt hver en sten i denne sag og sikrer os, at vi finder den mest skånsomme løsning. Nu vil jeg have Energinets vurderinger og konklusioner trykprøvet af internationale eksperter. Før jeg har modtaget en uvildig vurdering, vil jeg ikke drage nogen endelige konklusioner, siger Lars Chr. Lilholt i en mail til TV SYD.

Massive lokale protester fra borgere og politikere langs den 170 kilometer lange strækning, som mener de planlagte master både vil skæmme naturen og gå ud over huspriserne, og det har fået ministeren til at se om der ikke kan findes alternativer til luftledningerne.

- Jeg ønsker, at der skal graves så meget i jorden som muligt. Når den eksterne vurdering ligger klar i begyndelsen af november, vil vi i PSO-kredsen se på mulighederne for en mere skånsom løsning, siger Lars Chr. Lilholt, som dog havde håbet på at væsentlig mere end 15 procent af strækningen kan graves ned.

Lars Christian Lilholt håber, der vil foreligge en afklaring inden årets udgang.

- Jeg forventer, at vi kan træffe beslutning om ændringer til projektet på denne side af jul. PSO-kredsen vil blive inddraget i disse drøftelser. De nærmere detaljer om, hvor der eksempelvis skal kabellægges m.v. skal derefter indarbejdes i VVM og vil blive præsenteret for offentligheden i anden halvdel af 2019.

