Minister vil klima-tjekke omstridte el-løbehjul

De sidste ti dage har borgerne i Vejle kunnet droppe bilen og snuppe et el-løbehjul rundt i byen. Nu stilles der spørgsmål ved hvor klimavenlige løbehjulene er.

Det skulle være så smart og klimavenligt, det nye el-løbehjul som debuterede i Vejles gader den 6. juli.

Men måske er løbehjulene ikke så miljørigtige, som deres beskedne størrelse signalerer. Faktisk så kan et el-løbehjul belaste klimaet lige så meget som en dieselbil, hvis løbehjulets levetid er under 200 kilometer. Hvis løbehjulet lever to-tre måneder svarer miljøbelastningen ifølge transportmedarbejder ved Det Økologiske Råd, Jeppe Juul til at køre i en halvanden ton tung elbil, som der kan sidde fem personer i, skriver Børsen i dag.

Det svarer til at køre i en 5-personer 1,5 ton tung elbil. Jeppe Juul, transportmedarbejder, Det økonomiske Råd

Rapporter om, at nogleaf de mange el-løbehjul går meget hurtigt i stykker, får nu ifølge Børsen den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), til at kræve, at el-løbehjulenes påvirkning af miljøet evalueres på linje med spørgsmålet om færdselssikkerheden.

- Nu handler det om el-løbehjul. Men næste gang handler det sikkert om noget andet, fortæller ministeren til dagbladet Børsen i dag.

Problemer i Vejle

I Vejle har el-løbehjulene været i drift siden 6. juli, men lige som andre byer har oplevet problemer med løbehjulene i opstartsfasen, så fungerer de elektriske løbehjul heller ikke fejlfrit i Vejle endnu.

El-løbehjulsordningen er en forsøgsordning, som kører frem til januar 2020, hvor den evalueres.

Spørgsmål til forretningsmodel

Hidtil har fokus primært været på sikkerheden omkring de nye el-løbehjul. Men hvis det viser sig, at en stor del af løbehjulene ikke kan holde til at blive brugt af skiftende brugere i byerne, så stiller det spørgsmålstegn ved hele forretningsmodellens klima- og miljøvenlighed.

Foreløbigt er el-løbehjulene på gaden i København, Odense, Aalborg og Vejle.

Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra de to selskaber, der udlejer løbehjulene.