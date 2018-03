Ministeren afviser kritik fra hotel-ægtepar

Staten forskelsbehandler, mener ejeren af Vejers Strandhotel, der lukker i dag. Han får opbakning fra folketingsmedlem.

Vejers Strandhotel lukker i dag. Staten vil ikke lade ejerne af hotellet købe den grund, hvor hotellet ligger, til en favorabel pris. Lejekontrakten udløber på lørdag, og så sender staten sin grund i offentligt udbud.

Dermed bliver prisen formentlig så høj, at ejerne af hotellet ikke kan være med. De mener, at staten tidligere har haft den modsatte holdning i en næsten identisk sag. Men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har afvist protester fra ejerne.

Dansk Folkeferie fik lov

Jeg har ikke hørt fornuftige argumenter for, hvorfor staten ikke giver familien bag Vejers Strandhotel lov til at byde så samme vilkår, som man gav Dansk Folkeferie Christian Rabjerg Madsen, folketingsmedlem (S)

I 2012 gav Miljøministeriet og Naturstyrelsen Dansk Folkeferie lov til at købe en lejet grund, hvor Rødhus Feriecenter i Nordjylland ligger. Dengang kom grunden ikke i udbud, så Dansk Folkeferie kunne få grunden uden at skulle konkurrere med andre bud.

Dansk Folkeferie havde lejet grunden af staten siden 1961. Præcis ligesom familien Frandsen siden 1957 har lejet den jord, hvor Vejers Strandhotel ligger. Familien får opbakning fra folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S).

- Jeg mener ikke, der er principiel forskel på de to sager. Og jeg har ikke hørt fornuftige argumenter for, hvorfor staten ikke har givet familien bag Vejers Strandhotel lov til at byde så samme vilkår, som man gav Dansk Folkeferie, siger Christian Rabjerg Madsen.

Hensyn til arbejdspladser

TV SYD har i dag forgæves forsøgt at få et interview med Esben Lunde Larsen. I et skriftligt svar har han tidligere påpeget, at ”for at undgå, at enkeltpersoner forfordeles, kan staten som udgangspunkt ikke afhænde grunde til private uden offentligt udbud.”

Der er dog undtagelser, som ved salget til Dansk Folkeferie. Det begrundede ministeren med, at der dengang var ”stor samfundsmæssig betydning i form af lokal omsætning og lokale arbejdspladser”.

Rødhus Feriecenter beskæftiger syv-otte medarbejdere i højsæsonen. Mens ejeren af Vejers Strandhotel, Niels Jørgen Frandsen, oplyser, at han i højsæsonen har haft otte-ti medarbejdere.