Ministeren griber ind for at forhindre vagtlæge-kaos

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, (V), griber nu ind og vil forhindre vagtlæge-kaos i Region Syddanmark.

- Det har aldrig har været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten. Jeg har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed se på, om problemet kan løses ved, at lægevagtordningerne eventuelt kan organiseres anderledes, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, (V), onsdag morgen.

Ministerens reaktion kommer efter, at vagtlæger i stribevis har sagt op de seneste uger i Region Syddanmark. Det sker som en reaktion på, at de er blevet pålagt at betale et årligt gebyr på 4.000 kroner for at blive registreret som selvstændigt behandlingssted. Folketinget har besluttet at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere tilsyn, der skal højne patientsikkerheden.

Problematikken rammer lægevagtordningen i Region Syddanmark særlig hårdt, da alle øvrige regioner har pålagt deres praktiserende læger at køre lægevagt. I Region Syddanmark kan de praktiserende læger selv bestemme, om de ønsker at køre lægevagt - og derfor arbejder et stort antal ikke-praktiserende læger i den syddanske lægevagtsordning.

