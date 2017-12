Ministerium skjulte kontakt til Norge om støjen fra F-35-jagere

Forsvarsministeriet har i over to år tilbageholdt oplysninger om kontakt til Norge i forbindelse med udarbejdelsen af en omstridt dansk rapport fra 2015 om støjgenerne fra de nye F-35-jagerfly.

Sagen om larmen fra de 27 kommende F-35-kampfly i Skrydstrup er langt fra slut. Ifølge Jyllandsposten har forsvarsministeriet tilbageholdt flere relevante oplysninger for Folketinget.

Tidligere på måneden indrømmede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at Folketinget ikke fik korrekte svar, da det spurgte til, hvor meget de nye fly ville larme. Spørgsmålet blev stillet i maj 2016 til tidligere minister Peter Christensen (V). Dengang afvise Christensen, at det ville blive nødvendigt at støjsikre og ekspropriere ejendomme i Skrydstrup.

Nu viser det sig ifølge avisen, at Folketinget heller ikke fik at vide, at Forsvarsministeriet havde været i kontakt med Norge for at høre om deres støjerfaringer med kampflyene.

Nordmændene afsatte i 2015 en mia. kr. norske kroner til at ekspropriere og støjsikre næsten 1000 ejendommen i en radius af seks kilometer omkring den base, hvor f-35-flyene har hjemme. Alligevel blev oplysningerne om kontakten til Norge tilbageholdt overfor Folketinget, da det i maj 2016 netop spurgte til erfaringerne med støjgenerne i Norge.

Mandag skrev Jyllandsposten, at Forsvarsministeriet i det skjulte planlagde at lade de nye kampfly larme ud over de tilladte støjgrænser i udpegede beboelsesområder i og uden for Skrydstrup.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), har tidligere beklaget, at Folketinget fik forkerte svar i sagen. Han har nu annonceret, at der skal gennemføres en anlægslov, hvor foreløbig 10-15 ejendomme skal eksproprieres.