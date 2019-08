Ministerium afviser at forklare egne regler

Børne- og undervisningsministeriet afviser at forklare, hvorfor det er i orden, at Kolding Kommune beder private pasningsordninger om at fjerne plakter i hjemmet med teksten "dagplejer", når ministeriets egne regler tilsyneladende siger noget andet.

Onsdag kunne TV SYD fortælle, at Kolding Kommune har bedt kommunens private pasningsordninger om at fjerne overskriften "dagplejer" på populære plakter, der hænger i mange dagplejeres hjem. Plakaterne indeholder nemlig ordet "dagplejer", og det mån man ikke skrive, hvis man har en privat pasningsordning. I mailen, som kommunen sendte ud til de private pasningsordninger, stod der blandt andet: ’Da I ikke må benævnes som dagplejer, men privat pasningsordning, skal I ændre overskriften’. Læs også Kommune til private børnepassere: Fjern ordet 'dagplejer' fra plakat i jeres hjem Det fik Thilde Kjærgaard Lange, der har en privat pasningsordning, op i det røde felt. TV SYD var i kontakt med Thilde Kjærgaard Lange, efter hun delte et billede af brevet på Facebook. - Der står intet sted i loven, hvad vi må have hængende i vores private hjem. Vi må efter 1. januar 2019 ikke bruge ordet dagplejer i offentlige sammenhænge. Det vil sige skiltning, hjemmesider, Facebookside og så videre. - Men hvad vi har hængende i vores private hjem, må kommunen altså ikke blande sig i, skriver hun blandt andet i opslaget. Ministeriet vil ikke forklare sig Ifølge ministeriets egne regler tyder meget på, at Thilde Kjærgaard Lange har ret. I et brev til Privat Børnepasning Fyn skrev ministeriet i december 2018 blandt andet følgende: 'Det er ministeriets vurdering, at der ikke med hjemmel i lovens § 78a kan stilles krav om, at der ikke må være bøger, kort, ting eller ligende i den private pasningsordning, hvor ordet 'dagpleje' eller 'dagplejer' indgår. Børne- og undervisningsministeriet ønsker dog ikke at præcisere denne formulering af egen tekst. Ministeriet har dagen igennem nægtet at svare konkret på TV SYDs henvendelser. På TV SYDs spørgsmål, om Kolding Kommune ikke er på vildspor, når den forlanger teksten 'dagplejer' fjernet fra plakater i eget hjem, svarer pressesekretær Patrick Møller Asschenfeldt: - Vi har intet at tilføje, og vi stiller ikke op til interview.