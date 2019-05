279 boliger skal rives ned: Ministre besøger hård ghetto – åbner dør på klem

Fredag besøgte Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen og fiskeriminister Eva Kjer Hansen boligområdet Munkebo i Kolding.

Skovvejen/Skovparken og Munkebo i Kolding er på regeringens hårde ghettoliste. Derfor skal i alt 279 boliger rives ned. 243 lejligheder skal væk i Skovvejen/Skovparken og i Munkebo skal en boligblok med 36 lejligheder rives ned. Fredag blev Kristian Jensen og Eva Kjer Hansen, begge Venstre, vist rundt i Munkebo.

- Det er ikke acceptabelt, at vi har parallelsamfund i Danmark. Derfor er der ghettoområder, hvor det kan være nødvendigt at rive boliger ned, sagde minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), til TV SYD under besøget.

Hun forklarede, at ghettoloven er nødvendig, selvom den ikke er udtryk for liberal politik.

- Den har været nødvendig for at få kommunalbestyrelserne til at tage initiativer - og sørge for at der sker en reel forandring. Det er også det, der gør sig gældende i Kolding. Der er to områder, hvor der er behov for en særlig indsats, forklarede ministeren.

Læs også Hårde ghettoer: 391 boliger skal jævnes med jorden

One size fits it all giver ikke mening

One size fits it all giver ikke mening. Munkebo er f.eks. meget anderledes end Skovparken, og Skovparken er meget anderledes end Vollsmose. Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding Kommune

Koldings borgmester er utilfreds med lovgivningen og fremgangsmåden.

- Vi har hele tiden protesteret mod at rive boligerne ned. Men når loven er sådan, så er vi nødt til at følge den. Det er mål nummer ét at ryge af listen, forklarer borgmester Jørn Pedersen (V).

Han erkender dog, at de to boligområder er en udfordring.

- Vi må konstatere, at selvom vi har kæmpet for at komme af ghettolisten, så er det ikke lykkedes. Men jeg bryder mig ikke om, at vi bliver dikteret løsningen. One size fits it all giver ikke mening. Munkebo er f.eks. meget anderledes end Skovparken, og Skovparken er meget anderledes end Vollsmose.

Minister giver gulerod

Hvis det lykkes i løbet af de næste par år at få folk i beskæftigelse eller uddannelse, så skal de ikke blive hængende på ghettolisten helt frem til 2030. Eva Kjer Hansen, minister for fiskeri, lligestilling og nordisk samarbejde, Venstre

Under besøget var Eva Kjer Hansen klar til at bløde lidt op for kravene, og kom med en gulerod.

- Hvis det lykkes i løbet af de næste par år at få folk i beskæftigelse eller uddannelse, så skal de to områder ikke blive hængende på ghettolisten helt frem til 2030. Så skal de enten have mulighed for at komme af listen eller blive sat på pause, sagde Eva Kjer Hansen.

Det glæder partifællen, Koldings borgmester.

- Det er vi helt enige i. Giv os den gulerod. Det er ufattelig vigtigt at få fjernet ghettostemplet, for det er ualmindelig svært at få folk til at bosætte sig i en by med sådan et stempel, slutter borgmester Jørn Pedersen.