Ministre samlet i Gråsten: Skal løse mangel på arbejdskraft

Mange brancher skriger på arbejdskraft, viser ny rapport. Mandag og tirsdag var Gråsten samlingssted for en række ministre, der forsøger at finde en løsning.

Vi har hørt om det i efterhånden mange år. Der er for få håndværkere, og det går ud over produktiviteten og samfundsøkonomien. Men det er ikke kun tømrere og murere, der er hårdt brug for. Også i hotel- og restaurationsbranchen, landbruget og i rengøringsbranchen er det svært at få folk nok. Det er den nedslående konklusion i en ny rapport, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering netop har offentliggjort.

Mandag og tirsdag var Disruptionrådet samlet i Gråsten for at diskutere, hvordan man kan løse denne mangel på arbejdskraft. En af de deltagende ministre var Troels Lund Poulsen (V), der er beskæftigelsesminister. Mandag var han på virksomhedsbesøg, hvor konsekvenserne af mangel på arbejdskraft var tydelige:

- Jeg besøgte i går Linak, der aktuelt mangler 15 ingeniører, og hvis de ikke får de 15 ingeniører, så flytter de noget af deres produktion til Italien - og det er jo en skam, siger ministeren til TV SYD.

Han har to klare bud på, hvordan man kan finde flere medarbejdere til de brancher, der har svært ved at få besat deres ledige stillinger:

- Vi skal først og fremmest gøre det, at vi får nogle af dem, der i dag ikke er på arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Derudover skal vi også blive bedre til at række ud og rekruttere medarbejdere fra andre EU-lande og for den sags skyld også udenfor EU, i forhold til de stillinger, der er svære at besætte, siger ministeren.

