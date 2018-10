Ministre skal forklare sig i sag om uhumsk chaufførlejr i Padborg

Sagen om de udenlandske chaufførers forhold hos Kurt Beier Transport A/S spreder sig til ministergangene på Christiansborg. Tre ministre kaldes nu i samråd.

Sagen om filippinske og andre udenlandske chaufførers forhold i en lejr hos transportvirksomheden Kurt Beier i Padborg har fremkaldt en del politiske reaktioner siden historien kom frem mandag.

Ifølge Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, skal tre ministre nu komme med en forklaring.

- Vi vil nu kalde både transportministeren, beskæftigelsesministeren og udlændingeministeren i samråd. Her vil vi forlange en handlingsplan fra regeringen, så der sker noget denne gang. Vognmænd skal ikke have lov til at løndumpe og udsætte folk for social dumping, lyder det fra Christian Rabjerg Madsen.

Ifølge det socialdemokratiske folketingsmedlem har transportminister Ole Birk Olesen kendt til situationen længe, uden at gøre noget ved sagen.

- Det er mennesker, det drejer sig om, og vi kan simpelthen ikke være bekendt at behandle dem sådan, siger miljøordføreren.

Socialdemokraten, der er valgt til Folketinget i Sydjyllands Storkreds, har ikke meget til overs for den måde, de udenlandske chauffører bliver behandlet på.

- Det er rystende at se, at nogen i vores landsdel lader sine medarbejdere bo i slum og betaler dem en latterligt lav løn. Det er både urimeligt overfor dem og for danske lønmodtagere, der umuligt kan konkurrere med social dumping, lyder det fra Christian Rabjerg Madsen.

Minister om chaufførlejr: EU skal sikre ordentlige forhold

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil have EU til at sikre ordentlige forhold for lønmodtagere, der arbejder på tværs af de europæiske grænser. Det siger han til Fagbladet 3F.

- Det er på alle måder dybt uacceptabelt, hvad filippinerne er blevet udsat for, siger Troels Lund Poulsen til 3F.

- Det er tankevækkende, at sådan noget kan finde sted. Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få det bragt op på den europæiske dagsorden, så der kan sikres ordentlige vilkår, når arbejdet går fra et EU-land til et andet, siger Troels Lund Pouldsen.