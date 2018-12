Minkavlere til kamp mod pelstyve

Det er tid for pelsning af mink. Det betyder også stor risiko for ubundne gæster på farmene i det syd- og sønderjyske. Derfor opfordrer politet pelsavlere til hele tiden at tænke i sikkerhed.

I denne tid er der fuld gang i pelsning af mink på de syd- og sønderjyske minkfarme.

Det betyder ikke blot travlhed for avlerne, men også at der skal sættes ind mod ubudne gæster på gårdene, der har magasinerne fulde af de værdifulde minkskind.

Derfor er Syd- og Sønderjyllands Politi gået aktivt ind i kampen mod tyveri af skind og tilbyder deres assistance til de 250 minkavlere, der er i politikredsen:

- Vi vil gerne sikre os, at avlerne hele tiden ser kritisk på deres ejendomme: Er der er alarmer nok, er sikkerhedsrutiner tilstrækkelige, og er der aktive nabohjælpere i områder, siger vicepolitiinspektør Christian Østergaard.

Henning Christensen, fmd. for Fyn- og Sydjyllands Pelsdyravlerforening. Foto: Christian Kallenbach

Hos pelsavlerforeninger ser man med stor tilfredshed på politiets vedholdende fokus på sikkerheden:

- Kan vi i fællesskab få hævet sikkerhedsniveauet, og kan vi også sende et signal om, at pelsbranchen ikke er noget let bytte for tyveknægte, er det rigtig godt, fortæller pelsavler Henning Christensen fra Esbjerg, der også er formand for Fyn- og Sydjyllands Pelsdyravlerforening.

- Går vi tilbage til år 2012, 2013 og 2014, så var der massive indbrud, og det var velorganiseret, og derfor blev forsikringsselskabernes krav også, at vi skulle sikre os væsentligt bedre – det har været dyrt – men det har virket, og det er altså godt hele tiden at være på dupperne, så der ikke kommer ubudne gæster, siger Henning Christensen.