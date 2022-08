Opvækst med 25 “søskende” har haft stor indflydelse på Miss Danmark-deltager

Udover Melanie, hendes lillebror og hendes mor og far er der i øjeblikket fire plejebørn i hjemmet i Uhrhøj. En dreng på 14 år, en pige på 15 år samt et sæt tvillingepiger på 17 år.

Melanie Denise Hansen vurderer, at hun i alt har cirka 25 "søskende".

- Man bliver tætte med hinanden, så vi ser hinanden som søskende. Vi har det sådan i vores familie, at selvom man ikke er af samme blod, så er man familie. Det har givet mig en forståelse for, hvordan andre kan have det. Det er en hård verden derude, siger hun.

Drømmer om skønhedsunivers

Til dagligt arbejder hun som elev i Matas, og i fremtiden drømmer hun om at starte sit eget skønhedsunivers. Uden at hun vil afsløre alt for meget om, hvad hendes drøm går ud på, fortæller hun, at det skal forene hendes interesse for skønhed og at hjælpe dem, der har det svært.

- Det skal være et sted med plads til alle. Jeg synes, der er for mange fordomme, og mange har svært ved at acceptere, at vi alle er forskellige og har vores forskelligheder.