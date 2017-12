Mistænkt for drabsforsøg på rasteplads meldte sig selv

En 22-årig mand, som Sydøstjyllands Politi torsdag efterlyste med med foto og navn, meldte sig selv torsdag aften. Han er mistænkt for deltagelse i et overfald og drabsforsøg på en rasteplads ved Skærup.

Lørdag den 9. december blev en 23-årig mand overfaldet af 4-5 mænd ved Skærup Rasteplads Vest på E45 mellem Vejle og Kolding. Gerningsmændene stak ham flere gange med en kniv og sparkede og slog ham.

Torsdag udsendte Sydøstjyllands Politi en efterlysning med foto af den 22-årige Hassan Nasser, der er mistænkt for at medvirke ved drabsforsøget. Politiet har allerede varetægtsfængslet to mænd fra Odense på 19 og 20 år.

Da efterlysningen med foto torsdag blev spredt via medierne, valgte den efterlyste selv at melde sig.

- Han kom ind på politistationen i Vejle og meldte sig selv, hvorefter han blev anholdt. Han skal i løbet af fredag fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, siger vagtchef Henrik Dam, Sydøstjyllands Politi, fredag morgen, til TV SYD.