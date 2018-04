Mistænkt brandstifter fængslet

32-årig erkender, at han satte ild til lager.

Mandag formiddag fængslede retten i Kolding en 32-årig polsk mand i fire uger. Han er sigtet for at have antændt den brand, som søndag ramte en lagerhal på virksomheden Centrum Pæle i Vejle.

Ingen mennesker kom noget til, men branden anrettede en del skade på bygning og materiel.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt manden allerede søndag, og i grundlovsforhøret mandag erkendte han, at han havde påsat branden. Det er uklart, hvorfor han gjorde det.

Ifølge anklagefuldmægtig Anja Langeland fra Sydøstjyllands Politi har manden ingen relationer til virksomheden.

