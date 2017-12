Mistænkt røver anholdt

Et signalement af røveren førte til anholdelsen.

En 39-årig mand er anholdt og sigtet for at have begået røveri mod Rema 1000 i Jelling lørdag den 16. januar. Det oplyser vagtchef Jesper Engelund hos Sydøstjyllands Politi.

Manden truede to medarbejdere i forretningen med en kokkekniv. Han fik udleveret kassebeholdningen, og derefter gennede han de to ind på et kontor. De kom ikke noget til.

Manden blev anholdt på baggrund at det signalement, som politiet udsendte efter røveriet. Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør juleaftensdag.