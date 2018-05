Mistede sin mor: Nu deler Iben sin sorg-erfaring med andre

For fire år siden mistede Iben Jørgensen sin mor. Hun håber, at hendes historie og erfaringer kan hjælpe andre.

Iben Jørgensen mistede for fire år siden sin mor til brystkræft.

I dag tager hun ud med organisationen Børn, Unge og Sorg for at fortælle sin historie til andre unge.

- Jeg gør det både fordi, jeg ved, hvor meget det betyder at møde nogen, som har mistet og genkende det, som andre siger. Og så gør jeg det også, fordi det er rart for mig at få lov til at fortælle min historie igen og bruge de erfaringer, som jeg desværre har gjort mig, siger Iben Jørgensen.

Organisationen tilbyder hjælp til børn og unge, der har mistet en mor, far, bror eller søster. Iben Jørgensen selv var med i en sorggruppe.

- Det kørte hele tiden i mit hoved. Selvom mine venner var gode til at snakke om det, så var det rart at vide, at på onsdag fra syv til ni skal jeg snakke om sorg, siger hun.

Selvom det er flere år siden, at Iben Jørgensen mistede sin mor, så kan sorgen stadig komme tilbage en aften, time eller ti minutter. Men hun kan hurtigere træde ud af sorgen, fortæller hun.

Ibens fortælling overraskede elever

Iben Jørgensen har blandt andet fortalt sin historie til eleverne på True North Efterskole i Snaptun. Her gjorde hendes fortælling indtryk.

Jasmin Lærke Weth. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Daniel Bahl Fogt. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Jasmin Lærke Werth, 9. klasse:

- Det var meget rørende, at nogen har lyst til at gøre det. Jeg er meget imponeret over, at hun gjorde det. Det kommer meget tæt på, når man hører nogen fortælle om det. Det var en speciel oplevelse.

Daniel Bahl Fogt, 9. klasse:

- Det overraskede mig lidt, hvor lang tid det tog at komme over det. Jeg troede godt, at man efter to år godt kunne sige, at nu er vi færdige med at snakke om det. Men at man stadig har lyst til at snakke om det efter fire år, det overraskede mig lidt.

Hvert år rammes 200.000 danskere af sorg. Ud af dem er 7.000 børn og unge i alderen nul til 27 år , der mister forældre eller søskende.