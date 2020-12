Mitzis hus var ved at blive oversvømmet i februar – sådan går det i dag

Før coronavirus kom til landet havde vi i Syd- og Sønderjylland nogle helt andre problemer. I starten af året fik vi massive mængder nedbør, og det gav mange udfordringer.

Flere diger bukkede under for de massive mængder vand, veje var i fare for at skride væk, og i Horsens blev over 100 mennesker evakueret fra deres hjem.

Lidt nord for Grindsted i den lille by Bøvl havde Mitzi Busk også sine problemer. Hendes hus var nemlig meget tæt på at blive oversvømmet i februar.

- Det var meget hårdt, for vi holdt øje med det 24/7. Pumperne kørte på fuld kraft, men jeg var meget bange for, der skulle komme vand ind, fortæller Mitzi Busk.