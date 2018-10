Modeltog: Det er ikke kun legetøj

For sekstende år i træk er der modeltogsmarked og udstilling i Horne Hallen. En årlig begivenhed, hvor der i år meldes om udsolgt af stande.

Miniaturelandsbyer med biler, huse, træer og veje, og hvad der ellers hører til, pryder bordene, der er stillet op i Horne Hallen. Fælles for dem alle er jernbaneskinnerne, der krydser gennem landskabet, og det tilhørende lokomotiv med vogne der kører rundt.

For sekstende år i træk har Klaus Balzarsen arrangeret modeltogsmarked og udstilling i Horne.

- Det startede egentlig, da vi var på Djursland, hvor de havde fyldt en hal. Der var ikke noget her på det tidspunkt, så vi tog det med tilbage til Vestjylland og prøvede at starte det op her. Det blev en succes, må man sige, fortæller Klaus Balzarsen til TV SYD.

Det var også muligt at se de rullende materialer i aktion. Foto: John Melin, TV SYD

Legetøj, hobbyer og samleobjekter

I år er der udsolgt af stande, så der er ikke plads til flere sælgere på søndagens marked. Heldigvis er der også mange købere. Klaus Balzarsen fortæller, at arrangementet er godt besøgt.

Selv har han interesseret sig for modeltoget siden barnsben. Faderen var i togbranchen, så det der med modeltog kom stille og roligt, fortæller han. Men modeltog er meget mere end bare legetøj:

- For nogle er det bare legetøj, men for andre er det jo samleobjekter og en hobby. Det er den ting, man kan skabe selv. Den virkelige verden i en model, og det, tror jeg, trækker mange til, siger modeltogsentusiasten.