Modstander af master: Skuffende at ministeren ikke er her

Energiministeren var ikke til stede, da en række folketingspolitikere i dag var inviteret til en snak om de omdiskuterede højspændingsmaster.

Læs også Det sagde politikerne ved højspændingsmøde

'Landsforeningen for elkabler i jorden' var mødt op, da seks borgmestre mandag havde inviteret en gruppe folketingspolitikere til vestkysten.

Her skulle politikeren se på den natur, hvor Energinet har planer om at opsætte 500 master med højspændingsledninger fra Holstebro i nord og ned over grænsen.

Modstanderne af det projekt vil have kablerne gravet ned i jorden, og det var den løsning, der blev taget op ved dagens arrangement, hvor en af hovedpersonerne i hele debatten dog havde takket nej til invitationen.

- Vi forventede, at energiministeren ville komme. Det gjorde vi, fordi vi jo forventer, at en energiminister gerne vil møde folk, der bliver berørte, men der blev vi jo skuffede, siger Beth Helle Lauridsen, der er formand for Landsforeningen for elkabler i jorden.

Efter en bustur rundt i landskabet, satte politikerne sig sammen ved et lukket møde, hvor energiminister Lars Christian Lilleholt (V) altså manglede.

Beth Helle Lauridsen var ikke med ved det lukkede møde, men hun har ikke de store forhåbninger til, at der kommer noget ud bustur og møde. Mest af at alt skinner skuffelsen over energimisterens fravær igennem.

- Jeg synes, at selvom han har valgt at sætte de her højspændingsmaster op, så burde han have mødt folk. For det er vigtigt at fortælle, at det er hans beslutning, han vil tjene milliarder, og så kan folk miste værdien på deres hus, lyder kritikken.

Læs mere om, hvad politikerne sagde ved arrangement her.

Læs også Master så store som Rundetårn får borgere til at protestere