Torsdag leder politiets teknikere efter en brandårsag.

Onsdag aften var der kraftig ildebrand i to industribygninger i Uldal i Vojens. Den ene hal udbrændte delvis.

Brandvæsnet fra Vojens og Sommersted arbejdede aftenen igennem med at slukke branden. Hvorfor den opstod, er endnu uvist.

Onsdag formiddag ankommer teknikere fra politiet for at undersøge brandstedet i efterforskning efter en årsag. Det oplyser Nicolaj Hølmkjær, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.