Efter Esbjergs sejr: Mød spillerne i aften og få en selfie

Esbjerg fB inviterer lørdag aften til bronzefest.

En 2-1 sejr over FC Midtjylland sikrede lørdag aften Esbjerg fB en bronzemedalje.

Det er første gang i 15 år, at Esbjerg vinder en superligamedalje, og i aften kan du møde spillerne, der kæmpede for den.

Esbjerg fB inviterer nemlig til bronzefest klokken 20.30 lørdag aften.

Festen bliver holdt på Blue Water Arena i Esbjerg og løber frem til klokken 23.30.

Omkring klokken 21.30 ankommer spillerne, og her vil der være mulighed for at få taget et billede med spillerne og få en autograf.

Læs mere her: https://www.facebook.com/events/450777468829953/

