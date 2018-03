Møde om midtjysk motorvej

Informationsmøde i Lunderskov om ny midtjysk motorvej den 11. april.

Vejdirektoratet gennemfører i øjeblikket en VVM-undersøgelse af en kommende midtjysk motorvej på strækningen mellem Give og Haderslev.

Linjeføringen er ikke fastlagt endnu, men Vejdirektoratet har lavet forundersøgelser og er nu i gang med en undersøgelse af virkningerne på miljøet på strækningen.

Derfor inviterer Kolding Kommune nu alle interesserede til et informationsmøde i Lunderskov den 11. april. Her vil også repræsentanter for Vejdirektoratet være til stede, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål om projektet og den videre proces.

Der har allerede i juni sidste år været holdt borgermøder i Christiansfeld, Lunderskov og Billund, og der er allerede afgivet en række høringssvar, som nu indgår i det videre forløb.

Du kan læse høringssvarene her.