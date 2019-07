Mølle skal have savet vingerne af

100 året for genforeningen er lige om hjørnet, og ved Dybbøl Mølle er forberedelserne godt i gang. I næste uge starter renoveringen, og vingerne saves af.

I næste uge går det løs. De gamle vinger fra 1978 skal saves af Dybbøl Mølle. Det kan lyde lidt voldsomt, men det er en del af et større restaureringsprojekt af det ikoniske nationalsymbol. En restaurering der er færdig, lige inden 100 året fejres for Genforeningen.

- Jeg tror på, at det bliver rigtig godt, men jeg er også spændt, siger Jens Peter Rasmussen, der er formand for bestyrelsen for DSI Dybbøl Mølle. Han fortæller, at en af de gamle vinger kommer til at ligge ved møllen, så nysgerrige kan se et stykke af den historiske bygning.

Jeg tror på, at det bliver rigtig godt, men jeg er også spændt. Jens Peter Rasmussen, formand, DSI Dybbøl Mølle

Når vingerne er savet af, skal møllehatten som de rød-hvide vinger sidder på, tages ned, så arbejderne kan komme ned til tandkransen. Den sidder nedenunder hatten og sørger for, at vingerne står op imod vinden. Dybbøl Mølles er dog i stykker, så den skal også skiftes ud. Det er møllebygger Morten Anker Petersen fra Adsbøl, der står bag projektet.

Næste år skal møllen helst stå fin og hvid, når vi fejrer, at det er 100 år siden, at Sønderjylland stemte sig tilbage til Danmark. Samtidig fejres det også, at det er et helt århundrede siden, at man afholdt den danske mindehøjtidelighed på Dybbøl Banke, og at Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle blev oprettet.

De nye vinger Den mest omfattende process er de nye vindmøllevinger. Træerne er allerede fældet, og nu venter arbejdet med at tilpasse vingerne, montere vindbrædder og male dem. Til sidst skal de monteres i november.

Dyrere end forventet

Den tidligere regering og Dansk Folkeparti afsatte 2,5 million kroner i finanslovsaftalen til at istandsætte møllen. Sidenhen har folkene bag møllen dog fundet ud af, at det kommer til at koste en del mere end det. Rundt regnet 3,5 million kroner.

I juli i år fik de heldigvis gode nyheder. Sammen med tilladelsen til at gå i gang med at sætte Dybbøl Mølle i stand, har Slots- og Kulturstyrelsen givet 500.000 kroner i tilskud. De går blandt andet til at sætte nye vinduer i Magasinbygningen.

Jeg håber, at det lykkes os at få pengene fra fonden. Ellers så må vi ud og søge igen. Jens Peter Rasmussen, formand, DSI Dybbøl Mølle

Nu håber formand Jens Peter Rasmussen, at de kan samle de resterende 550.000 ind, som de har søgt hos en fond. Pengene skal gå til en afsluttende facaderenovering, så møllen også udvendig står helt skarp og kridhvid.

- Jeg håber, at det lykkes os at få pengene fra fonden. Ellers så må vi ud og søge igen, siger formanden.

I slut august får de svar på, om de har fået de resterende penge hjem, og først derefter kan projektet sættes i kalenderen. Resten af restaureringen forventes færdig ultimo november.