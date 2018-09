Møller er en humlebi der sprænger alle rammer

Fredercia Teater er succeshistorien, der ændrer byens image.

-Vi er sådan en humlebihistorie, der er vokset ud af vores rammer, siger teaterchef Søren Møller.

Han går og drømmer om den dag, hvor byens nye teater slår dørene op. Det nuværende fra 1954 kan ikke længere rumme den succes, han har skabt, siden han som teaterchef i 2011 satte den første musical op på teatret i Prinsessegade.

Et enigt byråd har sagt ja, vi skal have et nyt teater med plads til 12-1300 gæster i stedet for de omkring 800, der kan rummes på sildebensparketten i det nuværende. Åbningsåret er endnu ikke fastlagt.

Betydningen er enorm

Selv om det er et egnsteater, kommer der hvert år et sted mellem 200.000 og 250.000 gæster fra hele landet, når Søren Møller sætter en musical op på Fredericia Teater, og betydningen for byen kan nærmest ikke overdrives.

Musicalsuccessen genererer en årlig omsætning på omkring 60 mio. kr. i byen, og hvad er måske endnu mere værdifuldt: Det ændret byens image fra slidt industriby til en, der har noget at byde på. Forretningsliv, kulturliv, byudvikling vokser.

Hver år køber tyve procent af fredericianerne billet til en forestilling på teatret, det anses for tæt på uhørt af mange.

5. oktober er der premiere på en ny musical, Tarzan, og med 45.000 solgte billetter allerede nu tager den rekorden som den Disney-musical, som har solgt flest billetter i forsalg i teatrets historie.

Hør et klip med teaterchef Søren Møller her: