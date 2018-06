Møller og elever løste mysterium: Nu ved de, hvor lange vingerne er

Søndag er Dansk Mølledag og hos Uldum Mølle blev dagen brugt på at finde ud af, hvor langt der egentlig er fra vingespids til vingespids.

I Uldum har de et ubesvaret spørgsmål: Hvor langt er der fra vingespids til vingespids på byens mølle?

Det ville mølleren, Jacob Hanquist Petersen, have svar på, da der søndag var Dansk Mølledag. Derfor havde han inviteret elever fra byens skole forbi for med hjælp fra snor, målebåndm lommeregner og gamle formler at finde den rigtige længde af møllen.

- Der har været flere forskellige meldinger om, hvor lange vingerne på møllen er, og det, synes jeg, kunne være lidt sjovt at vide, så vi kan komme enhver tvivl til livs, siger Jacob Hanquist Petersen.

Møllerens eget gæt var 23 meter, og de små hjælperes gæt startede ved 16 meter, men ændrede sig hen ad vejen.

Turen gik op i møllen, hvor snoren blev sat fast på spidsen af møllevingerne, der blev drejet rundt, så den stod i spænd. Snoren blev taget ned, målt, og så skulle der regnes.

Se video fra målearbejdet øverst i artiklen.

Endelig kom svaret

Det var dog ikke sådan lige at få regnestykket til at passe, men da man først havde fundet den rette regnemetode og været gennem et par lommeregnere, så kunne mølleren endelig få svar på sit spørsgmål.

- Nu har vi fået regnet det hele sammen, og møllen er fra vingespids til vingespids 22,8. I Gudhjem på Bornholm er målet 24 meter, så møllen her i Uldum er kun Danmarks næststørste målt på det, siger Jacob Hanquist Petersen.

Med til Dansk Mølledag i Uldum var også Hedensted Kommunes borgmester Kasper Glyngø, der sammen med mølleren og skoleeleverne var med til at afsløre møllens længde for de øvrige fremmødte.

Og så skal de aldrig mere spekulere på længden af møllevingerne i Uldum.