Mogens søn blev forbrændt ved skatershow: Fængselsstraf er for hårdt

Fængselsstraf og en bøde på 80.000 kroner. Det mener politiet, er en passende straf efter en skaterulykke, hvor flere børn blev forbrændt. Faren til et af børnene er uenig.

- Det er en meget hård straf, hvis han skal i fængsel, for det han har gjort, siger Mogens Dankert, der er far til ét af de børn, der blev forbrændt ved et skatershow på Sønderborg Havn i maj måned.

Fredag kom det frem, at der er rejst tiltale mod den 21-årige mand, der hældte brændbar væske på en ring ved skatershowet.

Syd- og Sønderjyllands Politi kræver ham idømt en fængselsstraf, men selvom Mogens Ankers 10-årige søn blev forbrændt på store dele af kroppen og har været igennem hudtransplantationer og månedlange indlæggelser på Rigshospitalet, så mener Mogens Dankert, det er en for hård straf.

- Jeg kan ikke rigtig forstå, hvis han skal i fængsel, for han har ikke gjort det med vilje. Jeg er 100 procent sikker på, at han har lært noget. Min søn blev forbrændt, men den 21-årige har fået et ar på sjælen. Han skal også kunne komme videre med sit liv, siger Mogens Dankert til TV SYD.

Straffen er ikke det vigtigste

Skaterklubben kræves idømt en bøde på 80.000 kroner for at overtræde arbejdsmiljøloven, men Mogens Dankert mener heller ikke, det er en passende straf.

- Mig bekendt er skaterklubben en lille klub, så hvis den skal betale 80.000 kroner, så tror jeg, at man lukker sådan en klub, og det vil være synd. Det er jo et sted, hvor der kommer mange børn og unge og har et godt tidsfordriv, siger han.

Mogens Dankert ved ikke, hvad der vil være en passende straf, men straffen er heller ikke det vigtigste for ham.

- Det mest magtpåliggende for mig er at finde ud af, hvad der gik galt, så det ikke sker igen. Det er det, vi har lagt vægt på fra starten. Sådan et arrangement skal ikke aflyses eller droppes helt, men man skal finde ud af, hvad der gik galt, siger Mogens Dankert.