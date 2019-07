Monte Carlo ved Korskroen

Det bliver en dyr køretur for en mand, der blev målt til 238 km i timen på Esbjergmotorvejen.

Her til aften blev en mand standset for at køre for hurtigt mellem Korskroen og Esbjerg. En af politiets videobiler holdt på nedkørslen fra Korskroen mod Esbjerg og satte efter manden, da han kom susende forbi.

Farten blev målt til 238 km/t. Manden fik lov til at se videoen og erkendte at have kørt for stærkt. Han måtte aflevere sit kørekort på stedet, det blev administrativt inddraget, som det hedder. Der venter ham mindst et halvt års frakendelse af føre-retten og en mere end klækkelig bøde, der kommer til at afhænge af, om eller hvor meget han er kørt ind i 110 km fartbegrænsningen nær Esbjerg.