Mor fandt professionelt gamerhold til sin søn

Før var hun modstander af, at sønnen brugte den ene time efter den anden foran skærmen. Nu har hun fundet et professionelt gamerhold til ham.

Tina Nicolaisens 14-årig søn drømmer om at blive professionel gamer. Tidligere var det en irritation for Tina Nicolaisen, at der blev brugt oceaner af tid foran computeren. Men efter selv at have fået indsigt i spillets verden gennem tv-programmet Tæv Din Teenager på TV SYD er hun gået i den helt anden grøft.

- Jeg ændrede markant holdning. Spillet er ikke tidsfordriv. Det er sværere, end man tror, siger Tina Nicolaisen fra Sønderborg.

Hun er gået så vidt i støtten til sønnens spil, at hun har fundet et professionelt gamerhold til ham.

- Jeg vidste, at det betød meget for Nicolai at blive anerkendt for hans interesse. Så var der noget, jeg kunne gøre, så var det at anerkende ham på denne måde, siger hun.

Mor kontaktede et hold

Tina Nicolaisen vidste, at e-sportsholdet Team NOVA Youngsters havde base i Sønderborg, hvor de bor. Hun skrev til dem, om de søgte en spiller.

- Jeg fik hurtigt svar, at det gjorde de ikke, men Nicolai var velkommen til at sende en ansøgning, fortæller hun.

Efter et par dage blev Tina indkaldt til samtale.

- De ville sikre sig, at jeg som forældre bakkede op om hans e-sport, da det også ville kræve en del af mig, hvis han kom med, fortæller Tina Nicolaisen.

Herefter blev sønnen Nicolai også indkaldt til en samtale med træner, coach og en fra organisationen. Efterfølgende skulle de online se ham spille og teste, hvad han kunne. Det endte med, at Nicolai kom på holdet.

Mor går all-in

Nu kunne man så mene, at mor Tina havde gjort sit for at glæde og anerkende hendes søns passion for spil, men det stopper ikke her.

- Jeg deltager på både bootcamps, som løbetræner og som madmor, når vi forældre på skift laver mad til holdet. I øjeblikket er jeg ved at skaffe et sponsorat, så de kan komme i træningscenter, og jeg deltage i events, når de skal ud at promovere deres organisation lokalt, fortæller Tina Nicolaisen og slår fast:

- Men jeg gør det kun i det omfang, Nicolai synes, det er okay. Jeg vil aldrig træde over hans grænse!