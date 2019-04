Misbrugssag fra Vejen: Far findes skyldig i voldtægt, mens moren frifindes

En far fra Vejen er i Retten i Esbjerg fundet skyldig i et enkelt tilfælde af voldtægt, imens moren blev frifundet for mishandling mod og seksuelle overgreb på hendes fire børn i årene 1987-1994.

Forældreparret er en 63-årig mand, der sammen med sin 60-årige kvinde er tiltalt for at have tævet, truet og forgrebet sig seksuelt på parrets fire børn. Efter anklageren og de to forsvarsadvokater i sidste uge afsluttede deres procedure, var det i dag op til de tre dommere og seks nævninger at komme med deres vurdering af skyldsspørgsmålet - og hvad straffen i givet fald skulle være. Moren frifindes, mens faren findes skyldig i et enkelt tilfælde af voldtægt. Om baggrunden for rettens konklusion siger retsformanden i retten: - Der består en risiko for, at en betydelig del af børnenes erindringer kan være blevet påvirket på forskellig vis i tiden efter anbringelsen, lyder det ifølge Ritzau. Sagen kort: * Parret fra Vejen består af en 63-årig mand og en 60-årig kvinde. * Kvinden er biologisk mor til alle fire børn, mens manden er biologisk far til to af børnene. * Overgrebene skal være sket i perioden 1987 til 1993, mens børnene var under 12 år gamle. * Børnene skal ifølge anklagen have været udsat for gentagne tilfælde af voldtægt begået af manden, mens moren passivt så til eller var vidende om, hvad der foregik. * Børnene skal også være presset til at udføre forskellige former for sex med forældrene, med familiens hund og med forskellige uidentificerede personer. * Anklageskriftet beskriver, at de seksuelle overgreb i nogle tilfælde fandt sted, mens børnene blev fastholdt og klemt om halsen, så de ikke kunne trække vejret. * I et tilfælde fik en pige bundet hænderne sammen med plasticstrips og bundet fast til loftet, så hun ikke kunne nå jorden, hvorefter hun blev voldtaget. * Børnene blev anbragt på en døgninstitution i efteråret 1992. Men forældrene havde lov til uovervåget weekendsamvær med dem frem til henholdsvis april og juli 1993. * De forurettede er i dag mellem 30 og 35 år. En af dem, en kvinde, lider af posttraumatisk stress og skønnes at være selvmordstruet. * En anden kvinde lider af angst og tør ikke gå uden for sin dør. Begge kvinder er uarbejdsdygtige. * Da sagen går 30 år tilbage, er det sparsomt med bevismateriale. Men udsagn fra de forurettede underbygges blandt andet af børnetegninger, ligesom politiet har beslaglagt to læderpiske og en computer. * Forældrene har nægtet sig skyldige i alle anklager. Kilder: Anklageskriftet, Ritzau.