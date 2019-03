Mor og søn har fælles drøm: Vil begge nå til para-OL i Tokyo

I disse dage er nogle af verdens bedste handicap-dressurryttere samlet til internationalt paradressurstævne i Randbøldal ved Vejle. Line og Tobias Thorning Jørgensen fra Christiansfeld e rmor og søn. Og de har en fælles drøm: At minimum én af dem kommer med til para-OL.

Line og Tobias Thorning Jørgensen har flere ting til fælles.

Som navnet nok afslører, så er de i familie sammen. De er faktisk mor og søn. Dernæst så elsker de begge to ridesporten, som de dyrker i fællesskab. Og det gør de, selvom de begge to har hver deres handicap. Line har fået lammelser i benet efter netop en rideulykke, og sønnen Tobias har en muskelsygdom.

Og så har de en fælles drøm. En drøm, som de også gerne vil opleve sammen. En drøm om De Paralympiske Lege i Tokyo næste år.

- Det er en drøm, vi begge har. Det kunne være fedt at komme afsted sammen og være hele familien afsted, siger Tobias Thorning Jørgensen.

Tobias talent for sporten kommer ikke fra hvem som helst. Hans mor Line Thorning Jørgensen er tidligere verdensmester i paradressur. De sidste fem har hun været væk den internationale eliteridning, men fredag gjorde hun comeback til stævnet i Randbøldal.

Et comeback, der kan være startskuddet til at samle nok point til at komme til Japan om et år.

- Det er allerførste gang, at vi konkurrerer sammen, og det er lidt spændende og anderledes. Normalt har vi bare været afsted hver for sig, siger Tobias Thorning Jørgensen.

Trods skader lever OL-håbet

Det er to år siden, at Tobias Thorning Jørgensen debuterede på hesten ved EM i Gøteborg. Her vandt han flere medaljer. Ifølge holdlederen for det danske paradressurlandshold, så er Tobias et talent, som man forvente sig noget af.

- Han er en superskarp rytter trods sin unge alder, siger Anette Bruun.

Siden sidste år har Tobias Thorning Jørgensen dog ikke deltaget i konkurrence, da hans hest har været skadet. Det har betydet,

Nu er han og hesten tilbage i fin form, og kursen på hesteryg er sat mod Japan og Tokyo, hvor der er paralympiske lege i 2020.

- Min målsætning og drøm er klart Tokyo i 2020. Det er det, jeg håber på. I år håber jeg på en plads ved EM, men det er en drøm, fordi min hest har været skadet så længe, og det tager tid at komme tilbage, siger Tobias Thorning Jørgensen.

Line Thorning Jørgensen er glad for at være tilbage på hesteryg og igen konkurrerer i en sport og disciplin, som hun elsker så meget. Hun drømmer også om para-OL og om at komme tilbage øverst skamlen. Men for hende er sønnens fremtid vigtigere end hendes egen succes.

Hvis bare han kan nå hele vejen til OL, så er smilene brede i Christiansfeld.

- Selvfølgelig er det hyggeligt at ride sammen, men det skal være på bekostning af, at jeg skal ud og ride stævner, at han ikke kan komme med. Nu har vi fået det prøvet, og så må vi se, når weekenden er omme, om det fungerer, at vi begge to rider eller det simpelthen bliver for meget, siger Line Thorning Sørensen.

- Jeg synes, at det er fedt, at hun er med. Det er fed oplevelse at dele, og jeg tror ikke, at der er særligt mange familie, der har to topryttere. Jeg tror, at vi er den eneste, siger Tobias Thorning Jørgensen.

Landstræner: Han er fremtiden

Deres to forskellige handicaps gør også, at de rider to forskellige kategorier. Derfor kan det heller ikke ende i en direkte familiefejde, fordi mor og søn ikke konkurrerer mod hinanden.

Og der kan sagtens være plads til dem begge på, mener landstræner, Astrid Gemal. Hun peger på, at talentet hos Tobias er enormt.

- Han er jo fremtiden og en ung mand, og vi vil rigtig gerne have ham med på holdet. Hvem siger, at der ikke kan ride to fra samme familie på et landshold, siger Astrid Gemal.

Mor Line er slet ikke i tvivl om, at Tobias kan gå hele vejen.

- Han kan nå langt. Det kan han. Han har roen, han har talentet og han har vindermentaliteten, siger Line Thorning Jørgensen om sin søn.

Nu fortsætter jagten og drømmen for familien fra Christiansfeld om De Paralympiske Lege i Tokyo 2020.