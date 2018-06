Morgan cykler med andre veteraner: Det giver noget fælleskab

En gruppe veteraner skal ud på en meget lang cykeltur, der skal give dem en følelse af fællesskab og af, at de dur til noget.

Danmark rundt på syv dage Veteranerne starter i Frederikshavn den 28. august. Den 5. september ankommer de efter planen til kastellet i København på Danmarks Officielle flagdag for de udsendte.

Fodbold i fjernsynet og silende regn holdt ikke en helt speciel gruppe cykelryttere fra at træne lørdag eftermiddag.

Holdet består af krigsveteraner med både fysisk og psykiske skader, og de har en helt speciel mission. De skal cykle fra Frederikshavn til København. Undervejs skal de besøge kaserner for at fokus på livet som veteran.

En af dem, der skal med på turen, er Morgan Volis.

- Det giver noget fælleskab at være sammen med nogen, der er i samme båd. Man behøver ikke gemme sig eller have facade på. Man kan tillade sig at sige: nu trækker jeg mig simpelthen, nu bliver det for meget, siger han og forsætter:

- Det gør også, at man kommer ud. Når man sidder derhjemme har man 10.000 undskyldninger for bare at blive indenfor og lave ingenting bag nedrullede gardiner.

Cykelprojekt kan udfylde tomrum

Som soldat er man en del af en gruppe, men når livet i trøjen er slut, så kan der godt opstå et tomrum.

- Man er vant til at være sammen med sin familie nummer to, man er sammen 24/7. Lige pludselig er man Palle alene i verden og kastet ud i ingenting. Det er et af de store problemer for veteraner, siger Morgang Volis.

Det er Dansk Idrætsforbund, der står cykelprojektet for veteraner, der skal give dem noget af det, veteranerne savner.

- De får en social oplevelse, og så får de en udfordring. Når vi mødes til starten på løbet, så tvivler de måske på, at de kan. Men den oplevelse af, at de godt kan, så længe de tror på dem selv og hjælper hinanden i fælleskab, det er noget, de kender fra Forsvaret, hvor man aldrig er alene, men altid er sammen, siger Andreas Carlsen fra DIF’s Soldaterprojekt.

I disse dage er veteranerne samlet i træningslejr i Kolding, ellers træner de også derhjemme, hvor de har en personlig træner tilknyttet. I alt er 40 meldt til projektet.