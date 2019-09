Mortaza slipper gennem nåleøjet og får opholdstilladelse

Flygtning fra Vamdrup er en af de meget få ansøgere, som får en humanitær opholdstilladelse.

Den 23-årige flygtning Mortaza Ahmadi har fået en humanitær opholdstilladelse. Det sker, efter TV SYD omtalte hans sag i sidste uge.

Afghaneren lider af den sjældne, livstruende blodsygdom HLH. Ifølge hans advokat kan han ikke få den nødvendige medicin og behandling i sit hjemland, og derfor søgte Mortaza Ahmadi i januar 2018 om en humanitær opholdstilladelse.

Det har han nu fået, 20 måneder efter ansøgningen blev sendt. Udlændinge- og Integrationsministeriet giver ham en midlertidig tilladelse på to år, hvorefter man igen vil vurdere hans helbred og situationen i Afghanistan.

Overlykkelig

Mortaza Ahmadi bor i Vamdrup hos Marianne Dahl og hendes mand, som han kalder ”mor” og ”far”. Marianne Dahl er meget glad for ministeriets afgørelse.

- Det er en fantastisk nyhed for os. Mortaza er overlykkelig, og nu vil han knokle med at blive virkelig god til dansk. Så vil han gerne i lære som mekaniker, hvis han kan holde til det, siger Marianne Dahl.

Nåleøjet er blevet mindre

Det er ellers blevet langt sværere at få humanitært ophold i Danmark. Det dokumenterer en aktindsigt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til TV SYD.

Både i 2016 og 2017 var der kun grønt lys til tre alvorligt syge ansøgere. Sidste år blev der givet otte ophold, og indtil videre er der givet syv humanitære opholdstilladelser i år.

Indtil 2010 blev der givet over 100 humanitære ophold om året, ofte over 200.

Spørgsmål til ministeren

På baggrund af TV SYD’s historier har folketingsmedlem Karina Lorentzen (SF) stillet spørgsmål til Mattias Tesfaye (S), som er minister på området.

Hun beder blandt andet ministeren redegøre for ”hvorfor der er sket et dramatisk fald i tildelingen af humanitære opholdstilladelser over de seneste 10 år samt hvilke initiativer, ministeren vil tage på området”