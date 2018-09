Morten skal snakke med Obama

Når Barack Obama er på scenen i Kolding, skal han sidde sammen med Business Koldings direktør.

- Det bliver Obama, folk vil holde øje med. Jeg får en statistrolle, men jeg glæder mig meget til at sidde på scenen og snakke med ham. Det bliver en fantastisk oplevelse.

Sådan siger Morten Bjørn Hansen, som fredag sidst på formiddagen går på scenen sammen med Barack Obama. Som administrerende direktør for Business Kolding har Morten Bjørn Hansen rollen som vært og interviewer.

- Vi skal sidde på scenen og have en samtale om verden, om ledelse og om entreprenørskab. Jeg går ydmygt ind til opgaven, men samtidig er jeg godt forberedt på, hvad vi kan tale om. Temaerne er også aftalt med amerikanerne, siger han.

Ferie med mobil

Den 46-årige direktør bor i Kolding, og han er gift og far til tre drenge. Familien har også mærket, at Obama kommer til byen.

- Vi holdt ferie i Danmark, men jeg talte meget i telefon, for der var meget, der skulle planlægges. Så familien mener jo nok, at jeg skylder dem lidt, siger Morten Bjørn Hansen.

Lige nu er der nok at se til. Fredag kommer næsten 700 gæster på Syddansk Universitet, der er et stort sikkerhedsopbud, og der skal tænkes på mad, udsmykning, pressen og meget mere. Alt skal være klappet og klart.

Nu er vi på opløbsstrækningen, og så skal vi bare helt i mål. Morten Bjørn Hansen, Business Kolding, om forberedelserne til fredag.

- Vi har travlt, men vi har styr på det. Nu er vi på opløbsstrækningen, og så skal vi bare helt i mål. Vi har haft løbende samtaler med amerikanerne i lang tid, så vi har haft en idé om, hvad der skal ske. Vi har vidst, hvad vi gik ind til, siger Morten Bjørn Hansen.

Obama kunne blive statsminister

Han har aldrig mødt Obama før, men har som milliarder af andre mennesker fulgt USA’s 44. præsident på afstand.

- Lidt på sidelinjen har jeg arbejdet med politik i det meste af mit liv. Jeg er ikke ekspert i amerikansk politik, men USA’s første sorte præsident er selvfølgelig en god historie. Med stor sikkerhed ville han blive valgt, hvis han stillede op i Danmark, for han er ekstremt populær herhjemme.

Jeg har stået i samme rum som Mandela og Clinton, og de fyldte virkelig rummet. Det regner jeg også med, Obama vil gøre. Morten Bjørn Hansen, Business Kolding.

- Man husker hans taler. Som da han i 2004 stod og sagde, at vi ikke har et Latino-Amerika, vi har ikke et sort Amerika, vi har ikke et hvidt Amerika. Vi har et United States of America. Og det var et bevægende øjeblik, da han blev indsat som præsident. Jeg har prøvet at stå i samme rum som Mandela og Clinton, og de fyldte virkelig rummet. Det regner jeg også med, Obama vil gøre, siger Morten Bjørn Hansen.

Yes we can!

Morten Bjørn Hansen har kun været administrerende direktør siden 1. maj, hvor drøftelser med Obamas stab havde været i gang i over et år. Han kom fra stillingen som kommunikationsdirektør hos Dansk Erhverv og overtog fra dag ét en usædvanligt spændende opgave.

- Da vi så fik kontrakten på plads, sagde jeg til medarbejderne, at de næste uger og måneder vil alles øjne hvile på os. Der vil blive skrevet kritiske historier og holdt øje med, om vi begår fejl. Der skal vi bare kigge hinanden i øjnene og love hinanden, at vi gør det bedste, vi kan. Hvis vi begår fejl, er det kun menneskeligt. Men jeg tror nu, vi har styr på det. Yes we can!