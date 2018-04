Motion er godt, men...

Fed og dårlig kost kan ødelægge meget. Så mændene i Den Royale Træningsklub skal lære at lave sund mad

Mændene er på kursus i sund kost. Det sker i Hjemkundskabs-lokalerne på Boldesager Skole i Esbjerg.

Min kone laver maden. Jeg spiser den. Erik Schousboe, kursist på madkursus

Diætister fra Esbjerg Kommune står klar med Opskrifter på salater, laks og pandekager med blåbærcreme til dessert. Nu skal det bare laves.

Erfaringer fra køkkenet er fra hjemmevant til ikke-eksisterende.

- Jeg har sådan set aldrig rigtigt lavet mad før, så det kunne måske være idé at gå til det, erkender Kurt Kristensen.

- Vi har en god rollefordeling derhjemme. Min kone laver maden. Jeg spiser den, griner Erik Schousboe.

Spiser sundere

Mændene er ved at være i form. De har tabt nogle kilo og fået flere muskler. Men fed og dårlig mad kan ødelægge meget. Så nu bliver de belært om sund kost. Men faktisk har mændene - helt af sig selv - ændret madvaner.

Der var en gang, hvor det ikke var rigtig mad, hvis der ikke var brun sovs til. Erik Schousboe, kursist på madkursus

Laksene på panden steger lystigt, mens Poul Svendborg Sørensen dirigerer med spatelen.

- Der var en gang, hvor det ikke var rigtig mad, hvis der ikke var brun sovs til og hvide kartofler, men det er yderst sjældent, at de to ting er på menuen nu om dage, siger han og fortsætter:

- Det har at gøre med, at man rent faktisk kan mærke, at man får det betydeligt bedre, når man får det rigtige at spise.

Klar med kronprinsen

Det er tilfredse mænd, der sætter sig til bordet for at spise den gode retter. De er på vej. På vej mod deltagelsen i Royal Run med kronprinsen den 21. maj.

