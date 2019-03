Motionsløb vil cykel-bøllerne til livs

Tirsdag aften mødes arrangørerne af en lang række motionscykelløb sammen med DGI og Danmarks Cykle Union i Vejle for at finde fælles løsninger og holdninger til problemet cykelbøller ved motionsløb.

Arrangørerne af de store cykelmotionsløb i Danmark, som eksempelvis Grejsdalsløbet, går nu sammen om at få deres mange tusinde deltagere til at overholde færdselsloven, når de tramper i pedalerne og kæmper for at komme i mål i en god tid.

Læs også Flere styrt efter farlig kørsel under Grejsdalsløbet

Baggrunden er, at flere og flere motionscykelløb oplever en stigning af deltagere, der mere eller mindre bevidst blæser på færdselsloven, når startskuddet først har lydt.

For os er det værste, hvis nogen kom alvorlig til skade i vores løb. Derfor vil vi gerne være med til at diskutere, hvordan vi kan forbedre sikkerheden. Jacob Jalving, kommunikationsansvarlig for Grejsdalløbet, Vejle

Det giver stor risiko for ulykker, hvilket der desværre var flere af i 2018.

I aften mødes arrangørerne af en lang række motions-cykelløb for at finde fælles løsninger og holdning. Det er DGI, der har taget initiativ til mødet, der holdes i Vejle sammen med Danmarks Cykle Union.

- For os er det værste, hvis nogen kom alvorlig til skade i vores løb. Derfor vil vi gerne være med til at diskutere, hvordan vi kan forbedre sikkerheden og få deltagerne til at tænke mere i sikkerhed og ansvarlig kørsel. Det siger kommunikationsansvarlig for Grejsdalløbet Jacob Jalving til TV SYD inden aftenens møde.