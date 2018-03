Motorcykeltræf truet af vintervejret

Skærtorsdag skydes motorcykelsæsonen i gang ved det store MC-træf på Torvet i Esbjerg. Men i år har Nimbusklubben meldt fra på grund af vintervejret.

Det var en tung beslutning, formanden for Esbjerg Nimbus Klub måtte tage sent onsdag aften: Klubben har besluttet ikke at køre de gamle veteran-motorcykler i stilling på Torvet i Esbjerg i dag, når det traditionsrige årlige påsketræf skydes i gang.

- Det er simpelthen for farligt i det her vejr, siger formand Lise Thomsen til TV SYD.

Medlemmerne af Esbjerg Nimbus Klub plejer ellers at mødes til rundstykker i klubhuset skærtorsdag morgen for derefter at sætte kursen mod Torvet, hvor motorcyklister fra hele landet traditionen tro mødes for at markere forårets - og dermed motorcykelsæsonens - komme.

Det er simpelthen for farligt at køre ud i det her vejr på motorcykel. Lise Thomsen, formand, Esbjerg Nimbus Klub

- Det er virkelig ærgerligt, at vi er nødt til at tage denne beslutning. Jeg kan kun huske, at snevejr har tvunget os til at melde fra påsketræffet i Esbjerg to gange de 44 år, jeg har kørt Nimbus, siger Lise Thomsen til TV SYD.

Når vejret er godt, mødes 2-3000 motorcyklister i Esbjerg skærtorsdag. Træffet afsluttes med paradekørsel gennem Esbjergs gader klokken 15.