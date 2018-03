Motorcykeltræf: Vejret var lidt for råt for motorcykler

I år kom der en en del færre end de 2000 motorcykler, der plejer at komme til motorcykeltræf i Esbjerg. Men det var stadigvæk fedt, mener arrangør Dan Røn.

Årets udgave af motorcykeltræf i Esbjerg blev noget mindre, end arrangørene havde håbet på. Normalt plejer træffet at samle op mod 2000 motorcykellister. Det satte en god portion sne en stopper for i år.

- Vejret var lidt for råt for motorcykler. Det er lidt ærgerligt at bruge tid og kræfter på, når vejret driller, siger Dan Røn, formand for MC Road Rider.

Det er klubben, som står for arrangementet. Motorcyklerne samles på torvet allerede fra morgenen af og sidst på eftermiddagen kører de paradekørsel gennem Esbjergs gader.

I år kunne træffet samle mellem 40-45 motorcykler og 70 Puch Maxi’er. Det var dog ikke noget, der tog det gode humør fra Dan Røn.

- Det var stadigvæk super fedt. Det var rigtig mange mennesker på torvet og ude på ruten, hvor de vinkede og gav os en tommel op. Samtidig var det fedt, at man gør noget sammen som klub, siger han til TV SYD.