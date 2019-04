Motorcyklist dræbt - politiet leder efter lastbil

En 44-årig mandlig motorcyklist mistede tirsdag eftermiddag livet i en rundkørsel ved Ribe i et sammenstød med en lastbil, som politiet nu efterlyser.

Ulykken skete kort efter klokken 15 i en stor rundkørsel ved Ribe.

Motorcyklisten kom kørende fra Haderslevvej og kom i rundkørslen under hjulene på en lastbil, der kom kørende på Ringvejen med retning mod Esbjerg.

Den 44-årige motorcyklist, der er fra lokalområdet, blev dræbt på stedet. De pårørende er underrettet.

Vi leder efter en lastbil og en chauffør, som måske ikke bemærkede ulykken under passage af rundkørslen. Ivan Gohr Jensen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Vi leder efter en lastbil og en chauffør, som måske ikke bemærkede ulykken under passage af rundkørslen. Motorcyklen lader ikke til at være påkørt, men motorcyklisten er på en eller anden måde kommet ind under lastbilen. Vi hører gerne fra alle lastbilchauffører, der har kørt på strækningen omkring klokken 15 i eftermiddag, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

En tilkaldt bilinspektør arbejder på ulykkesstedet med at klarlægge de nærmere omstændigheder.

Vidner oplyser til politiet, at lastbilen har et hvidt førerhus og et mørkebrunt eller rødbrunt stållad, som måske er en container.