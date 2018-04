47-årig motorcyklist mister livet i soloulykke

En 47-årig mand blev mandag dræbt, da han mistede herredømmet over sin motorcykel.

En 47-årig mand mistede mandag livet, da han kørte galt på sin motorcykel ved Give vest for Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Ulykken skete i en venstrekurve på Dørkenvej.

- Af ukendte årsager mister han herredømmet over sin motorcykel og kommer ud i rabatten, fortæller vagtchef Halfdan Kramer.

Både politi og lægeambulance blev sendt til ulykkesstedet. Her forsøgte man at genoplive den 47-årige, men hans liv stod ikke til at redde.

For at finde ud af, hvad der gik galt, er en bilinspektør blevet tilkaldt for at undersøge ulykkesstedet og motorcyklen.

De pårørende til den dræbte er blevet underrettet om ulykken.