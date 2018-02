Motorvej skaber trafik på landsbyveje

Tung trafik og flere biler på de små landeveje - sådan oplever landsbyborgere den intensiverede trafik på E45.

Når flere bilister bevæger sig ud på den jyske motorvej, smitter det af på trafikken i de mindre byer langs den asfalterede hovedåre.

Blandt andet i Højen syd for Vejle oplever de en kraftig stigning i trafikken gennem den lille by.

- Vejen er smal, og når der kommer store biler, laver det farlige situationer. Der er vi bekymret for vores børn. Thomas Pein-Malberg, formand, Højen Lokalråd

På fem år er mængden af trafik i hverdagene, ifølge Vejle Kommune, steget med 131 procent gennem fem år på den lille landvej, der går fra Højen og ud mod motorvejen.

- Hostedvej er jo bare en lille landvej lavet til traktorer og mindre køretøjer. Man kan knap nok køre med to biler ved siden af hinanden. Især ikke, hvis det er lastbiler. Selvfølgelig skal der være plads til traktorer, men vejen er jo ikke lavet til, at man bruger den som omkørselsvej, siger formanden for Højen Lokalråd, Thomas Pein-Malberg, til TV SYD.

Bekymret for børnene

Den stigende trafik bekymrer blandt andet børnefamilierne, hvor familiens mindste cykler på den lille vej for at komme i skole.

- Vejen er smal, og når der kommer store biler, laver det farlige situationer. Der er vi bekymret for vores børn, siger Thomas Pein-Malberg.

Længere vestpå i den lille by Jerlev, oplever man også en stigning i trafikken. Trafikken igennem byen er steget med 17 procent over seks år.

- Den er jo til tider intens, selvom det er en lille by. Børnene cykler gennem byen, mens lastbilerne kommer drønende, siger Bent Juhl Jørgensen, der har boet i byen i 40 år, til TV SYD.

GPSen er synderen

Bent Juhl Jørgensen oplever ofte bilister og lastbilchauffører, der tager turen gennem hans smalle villavej.

- Vi tror, det er GPSen, der leder folk den her vej, når de beder om at komme på tilkørslen ude ved Vejle Syd. Der kommer personbiler, men der kommer også lastbiler med store anhængere, og det, synes vi, er træls, siger Bent Juhl Jørgensen.

Ifølge de to borgere i landsbyerne spiller afkørslen ved Vejle Syd en stor rolle i den øgede trafik i området.

- Dengang jeg flyttede herud, var der jo ingen trafik. Det her vej var jo en grusvej, så der er sket noget. Det er helt klart efter den motorvejstilkørsel er åbnet, der er opstået problemer, siger Bent Juhl Jørgensen.

Læs også Vejle kæmper for at undgå trafikkollaps

Læs også Der er kommet mange flere biler på motorvejene