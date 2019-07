Opdateret: Motorvej åbnet efter uheld

Sønderjyske Motorvej er ryddet og farbar igen efter et uheld. Der er stadigvæk kø på strækningen.

Opdateres: Artiklene er opdateret med oplysninger om, at motorvejen atter er farbar. Vejdirektoratet forventer normal trafik midt på eftermiddagen.

Den sønderjyske motorvej var tidligere søndag spærret i nordgående retning ved afkørsel 70 Rødekro. Det skyldtes et uheld.

To personbiler og en campingvogn var involveret i uheldet. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt. Der er ikke sket nogen personskade.

Vejen var spærret af de forulykkede køretøjer, men hjælpen har været på stedet for at rydde op. Den er nu igen farbar, og køen er under afviklen. Vejdirektoratet forventer normal trafik igen midt på eftermiddagen.

