ADAC advarer: Motorvejen bliver parkeringsplads

ADAC - Tysklands svar på FDM - advarer mod lange bilkøer lørdag. Bilisterne risikerer at komme til at holde stille i køer flere steder mellem Hamborg og grænsen. Motorvejen vil til tider blive en "Dauerparkplaz" (permanent parkeringsplads).

Bilister, der enten er på vej til eller fra ferie, må belave sig på køer og langsom kørsel på motorvejsstrækningen mellem Hamborg og Flensborg. Det skriver det tyske ADAC på deres hjemmeside.

Hele Tyskland holder ferie nu, anden bølge af hollandske turister er på vej på ferie, og samtidig er nordtyskere og skandinaver på vej hjem. Det betyder heftig trafik på vejene, og bilisterne opfordres til at være tålmodige.

Risikoen for at ende i køer, der enten står stille eller kun bevæger sig langsomt, er overhængende - ADAC går så vidt som til at kalde motorvejsstrækninger for "Dauerparkplätze", altså mere parkeringsplads end farbar vej.

Allerede ved middagstid lørdag var der køer flere steder på A7 mellem Hamborg og grænsen - blandt andet i forbindelse med den danske grænsekontrol.

Mange udenlandske gæster er på vej til Vestkystens sommerhuse, hvor der er skiftedag lørdag.

ADAC oplyser, at det ikke kan betale sig at køre fra motorvejen, medmindre køen er over 10 kilometer lang. De alternative strækninger på landevej sander hurtigt til, hedder det.