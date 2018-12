Se dronebilleder: Motorvejen kun lukket i en halv time

Alt forløb planlagmæssigt, da en 230 ton tung maskine tidligt søndag skulle fragtes over motorvejen ved Aabenraa.

Når i alt 477 ton maskine skal krydse motorvejen, ville det være nemmest at køre hen over en bro. Men broen ved afkørsel 70 Aabenraa N er ikke dimensioneret til så tung en last. Så derfor måtte den 18 meter høje maskine fra stålvirksomheden Valmont SM i Hjordkær tidligt i morges ned på motorvejen, krydse den og bagefter op ad afkørslen igen.

Motorvejen var ikke en gang spærret i en halv time. Peder Bøgelund Nielsen, daglig leder af specialtransportfirmaet Torben Rafn A/S, Sommersted

På forhånd var det varslet, at motorvejen ville være spærret i to timer søndag morgen, men så galt gik det ikke.

- Motorvejen var ikke en gang spærret i en halv time. Det sydgående spor var spærret i 17-18 minutter, og det nordgående i 10-12 minutter, fortæller Peder Bøgelund Nielsen, der er daglig leder af specialtransportfirmaet Torben Rafn A/S i Sommersted, som stod for transporten.

Den 477 ton tunge transport stod tidligt søndag morgen på Aabenraa Havn. Foto: John Melin, TV SYD

Han fortæller, at morgenens flytning af en 230 ton tung CMC (crown mounted compensator) forløb efter planen. Kl. 04.30 begyndte transporten hos producenten i Hjordkær, og tre timer senere stod maskinen på Aabenraa Havn.

- Det kunne ikke være gået bedre. Vi var i alt 22 mand i arbejde, og alt gik som planlagt, fortæller han til TV SYD.

Næste stop Singapore

Maskinen skulle oprindeligt have været lastet et skib på Aabenraa Havn søndag. Men skibet er forsinket og lægger først til kaj mandag aften. CMC’en skal sejles til Singapore, hvor den skal monteres et olieboreskib.

Transporten skulle foregå natten mellem lørdag og søndag, så det generede trafikken på motorvejen mindst muligt.

Først kørte transporten ned på motorvejen i det sydgående spor. Efter 300 meter krydsede den motorvejen på et sted med asfalt. Tidligere på natten var autoværnet blevet fjernet. Dernæst kørte transporten tilbage til afkørslen i det nordgående spor og videre ned til Aabenraa Havn ad Løgumklostervej.

Læs også Kæmpestor jerndims skal fragtes til Aabenraa Havn