Motorvejsrampe lukker for at gøre plads til nye

Nu kommer der snart to nye vestvendte motorvejsramper ved Vejen. Den sidste del af arbejdet går i gang 5. August. Det betyder, at frakørsel 67 Vejen Ø bliver lukket i tre måneder.

Et årelangt ønske om at gøre det lettere at komme til og fra Esbjergmotorvejen ved Vejen bliver nu snart en realitet.

Men inden de nye vestvendte ramper står klar ved udgangen af 2019, må de bilister der bruger Vejen Ø frakørslen finde nye veje.

Fra den 5. august og tre måneder frem bliver frakørslen lukket, mens der bliver etableret en ny rundkørsel og to nye ramper.

Bilisterne kan i stedet køre fra ved frakørsel 66 Lunderskov og benytte Koldingvej. Hold derfor øje med skiltene ved frakørsel 66.

Væk med den tunge trafik

De nye ramper skal gøre det lettere at komme fra den østlige del af Vejen og frem til motorvejen. Ramperne skal også reducere den tunge trafik, der lige nu kører gennem Vejen by.

- Vi får spredt trafikken i Vejen, og vi slipper for nogle af de lastbiler, der i dag kører igennem Vejen for at komme ud til den østlige del af Vejen, siger Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø til TV SYD.

Samtidig skal de nye motorvejsramper give bedre vejforhold til det erhvervsområde, som Vejen Kommune er i gang med at udvikle ved Vejen Ø.

Projektet løber op i 28 millioner kroner og regningen for arbejdet bliver delt mellem staten og Vejen Kommune.

- Indtil videre ser det ud til at budgettet holder, og jeg mener også, at det er pengene værd, fortæller Vagn Sørensen.