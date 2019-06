Folketingsmedlem efter kritik: - Jeg er kold i røven

Liberal Alliance fik et elendigt valg til folketinget. De var tæt på at ryge ud og formanden måtte trække sig. Nu er der kold luft mellem de sydjyske kandidater.

De to kandidater for Liberal Alliance er ikke ligefrem bedste venner. Selvom de repræsenterer samme parti, er der mange ting, de ikke er enige om.

Det er især tydeligt her efter det katastrofale valgresultat. Partiet mistede 26.089 stemmer i Sydjylland i forhold til valget i 2015.

Henrik Dahl giver partiets ledelse skylden og opfordrede Anders Samuelsen til at trække sig. Det gjorde formanden så torsdag middag.

Steen Holm Iversen beskyldte torsdag i TV SYD Henrik Dahl for kongemord på Anders Samuelsen, og dertil svarer Henrik Dahl:

- Steen sidder langt fra København og ved overhovedet ikke, hvad der sker i partiet. Han udtaler sig om forhold, han ikke har indsigt i.

Steen Holm Iversen er byrådsmedlem i Varde Kommune for Liberal Alliance.

Jeg er fuldstændig kold i røven. - Henrik Dahl, Liberal Alliance

Steen Holm Iversen beskylder omvendt Henrik Dahl for at være underlødig og køre en egoistisk valgkamp, men det tager Henrik Dahl helt roligt.

- Jeg er fuldstændig kold i røven.

- Jeg har kørt en professionel valgkamp med et stort budget, mens Steen har haft et katastrofevalg uden for Varde.

Blev valgt som nummer fire på listen

I oktober 2018 blev Steen Holm Iversen valgt som ny spidskandidat og afløste kulturminister Mette Bock, og dermed slog han folketingsmedlemmet, sociologen Henrik Dahl, af pinden som partiets spydspids i kredsen.

Steen Holm Iversen vandt dengang med stemmerne 64-56 over modkandidaten.

Ved folketingsvalget i onsdags endte det med at nummer fire på listen, Henrik Dahl, blev valgt på et tillægsmandat, og kom knebent ind med 21 stemmer flere end Laura Lindahl på Sjælland.

Henrik Dahl fik 1737 personlige stemmer mod Steen Holm Iversen, der fik 837.

