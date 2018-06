Multikulturhus nomineret til pris

Hvor finder man Danmarks bedste renoveringsprojekt?

Det finder vi ud af, når RENOVER-prisen 2018 skal uddeles den 6. september.

Multikulturhuset i Sønderborg er blandt de nominerede, der kæmper om et check på 100.000 kroner.

Kulturhuset består at et gammelt havnepakhus, der er blevet renoveret, og en moderne nybygning, der i alt dækker 5.500 kvadratmeter. Bygningen rummer bibliotek, børnebibliotek, tysk bibliotek og en kunstskole. Herudover er der café, rum til udstilling af kunst og en multi-mødesal.

Det kostede 122 millioner at bygge Multikulturhuset, som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål har doneret 14,5 millioner kroner til.

Det donerede beløb blev brugt på plankegulve, støbejernsvinduer efter originale tegninger og digitalt udstyr.

Der er syv nomineringskriterier til Renover-prisen: eksempelværdi, energikrav og bæredygtighed, samarbejde, brugskvalitet, bidrag til omgivelser, økonomi og værdiforøgelse samt udførelseskvalitet.

Prisen er et samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Om nomineringen

På havnen i Sønderborg ligger Ewers gamle pakhus fra 1897, der er blevet bygget om og har fået nyt liv som en del af et nyt multikulturhus. Det tidligere kornlager viser, hvordan man kan indrette nye funktioner i gamle industribygninger, og i dag er pakhuset ramme om bibliotek og kunstskole med fordoblede udlånstal og nye brugergrupper.



Inden renoveringen var det gamle pakhus tomt og forfaldent, og mange ønskede at rive det ned. Men ved at genbruge bygningen er der bevaret en synlig fortælling fra tiden, hvor området var en aktiv erhvervshavn. Den oprindelige tømmerkonstruktion er bevaret, mens der er fjernet nogle af de mange dæk fra pakhusets tid, så loftshøjden er øget. Det træ, der er fjernet, er genbrugt til møbler andre steder i huset.



Pakhusets gamle jernvinduer er blevet erstattet af nye vinduer magen til, og de solide teglmure er sat i stand. Frem for at skjule murene bag en indvendig isolering er der etableret lette, isolerede indervægge med afstand til ydermurene. Gennem udskårne åbninger kan man se det oprindelige murværk, så nyt og gammelt står side om side.



Parter bag projektet

Bygherre: Sønderborg Kommune

Arkitekt: AART Architects og ZENI Arkitekter

Ingeniør: Alectia og Niras

Entreprenør & Totalrådgiver: Hoffmann A/S



Kilde: Realdania