Munkebjerg klar til at udfordre de cykelglade

Søndag er der cykelløb på Munkebjerg. Det er femte år i træk, at Vejle runder den danske landevejssæson af med løbet Gran Fondo Munkebjerg.

Vejene omkring Munkebjerg og Brejning i Vejle danner søndag ramme for cykelløbet Gran Fondo Munkebjerg.

Siden 2014 har den frivillige forening Motion i Vejle arrangeret cykelløbet, som hvert år ligger den første søndag i oktober. Løbet er blevet en efterårsklassiker, som mange cykelglade motionister bruger som afslutning på sæsonen og som mål på efterårets cykeltræning.

Ruten er 40 kilometer lang, og løbets stævnecentrum er ved Gauerslundhallen ved Brejning. Herfra kører rytterne mod Hvidbjerg og Høll, inden de fortsætter gennem Børkop og videre ind mod Vejle for at runde Munkebjerg-stigningen.

Sådan ser den 40 kilometer lange rute ud, som cykelrytterne kaster sig over i dagens løb. Foto: Google Maps

Et cykelløb for alle

Deltagerne kan selv vælge om de vil køre én, to eller tre omgange på ruten. Munkebjerg passeres på hver omgang, og den berømte Vejle-bakke sørger for ekstra sved på panden.

En af arrangørerne af dagens cykelløb, Thure Kjær, fortæller, at de hvert år oplever, at mange tager turen enten fra Sjælland eller langvejs fra i Jylland for at dektage.

- Stigningen på Munkebjerg er helt klart med til at trække flere folk til. Alle, der cykler, forbinder Vejle med gode cykelveje, og Munkebjerg er nærmest ikonisk i den sammenhæng, fortæller Thure Kjær.

Trafikale ændringer

Rytterne skal op ad stigningen på Munkebjerg flere gange, fordi løbet køres på en rundstrækning, og det er langt fra en ulempe. Faktisk er det med til at gøre løbet mere tilgængeligt for alle niveauer, mener Thure Kjær.

- Ved at lave et løb på en rundstrækning, bliver det en oplevelse for alle. De ganske almindelige motionister, der kører på deres hverdagscykler og bare skal ud og røre sig, kører på præcis samme rute, som de toptrænede ryttere, fortæller Thure Kjær.

I forbindelse med cykelløbet er Fælleshåbsvej ensrettet fra Gauerslundhallen og frem til rundkørslen Hasselvang og Rønnevang. Det betyder, at det i tidsrummet fra klokken 10.00 til ca. klokken 14.00 søndag ikke er muligt at køre ad Fælleshåbsvej fra rundkørslen ved Hasselvang i retning Gauerslundhallen.

Så snart deltagerne er i mål, ophæves ensretningen.