Museum lukket for skoleelever

Esbjerg Museum er genåbnet med en ny udstilling om besættelsestiden og et særligt tilbud til skoleelever. Tre dage om ugen er museet lukket for alle andre end dem.

Skal Gerda følge sit hjerte og risikere at blive hængt ud og fyret? Det er et af de mange dilemmaer, besøgende på Esbjerg Museum skal tage stilling til.

I museets nye udstilling møder man en fiktiv familie, der lever i Esbjerg under besættelsestiden. De besøgende bliver klogere på, hvordan det var at leve i Esbjerg i 1943, og det gør skoleelever også. Mandag til onsdag er museet nemlig kun åbent for dem.

Læs også Skolebørn får et uhyggeligt kik ind i et sort kapitel

- Udstillingen Besat skal fungere som historisk værksted, og der kan vi ikke have gæster inde, når der er skoleelever her. Men selvom her ser lukket ud mandag til onsdag, så er her fuld af liv, siger Anne-Sofie Lundtofte, der er leder af formidling ved Sydvestjyske Museer, til TV SYD.

Museet er lavet i tæt samarbejde med Myrthue, der laver læringstilbud til skoler i Esbjerg Kommune. Der er også blevet lavet to særlige lokaler, som det kun er skoleeleverne, der har adgang til alle ugens dage.

Leder af Myrthue, Dorte Vind, mener, det er vigtigt, at eleverne ikke sidder i et almindeligt klasselokale, når de skal lære om fortiden.

- Når man kommer ud af klasselokalet og ikke bare kigger ind i en skærm eller læser om noget, så lærer man på en anden måde. Man får sanserne og kroppen med, og man bliver mere involveret i sin læring. Det gør, at eleverne husker det bedre bagefter, siger Dorte vind, leder af Myrthue – Natur, Kultur og Læring, til TV SYD.

Museet er åbent for alle torsdag til søndag.